NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

233,80 USD -6,10% (08.01.2024, 19:02)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse der Citigroup:Jason Gursky, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Gursky sei der Ansicht, dass das jüngste 737-Problem eher mit der Herstellung als mit dem Design zusammenhänge und sich nicht auf die langfristige Entwicklung von Boeing auswirken werde. Die Neuheit des Flugzeugs, die Tatsache, dass die 737-9 seit Ende der 1990er Jahre mit verschlossenen Türen fliege, und die Tatsache, dass die MAX seit 2015 in Betrieb sei, ohne dass ein ähnliches Ereignis aufgetreten sei, würden auf ein Herstellungsproblem bei diesem speziellen Flugzeug hindeuten und nicht auf ein breiteres Konstruktionsproblem, so der Analyst. Gursky meine, dass dies das finanzielle Risiko von Boeing im Kontext der längerfristigen Ziele wahrscheinlich auf einen unwesentlichen Betrag begrenze. Darüber hinaus erwarte er nicht, dass sich dieses Problem auf andere Varianten der 737 auswirken werde, da die 737-9 die einzige sei, die eine Konfiguration unterstütze, die eine verschlossene Tür zulasse.Jason Gursky, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Boeing-Aktie bestätigt. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:213,00 EUR -6,41% (08.01.2024, 19:15)