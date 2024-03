NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (18.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Pleiten-, Pech- und Pannen-Serie beim US-Flugzeugbauer setze sich fort. Am Wochenende sei bekannt geworden, dass ein Flugzeug vom Typ 737 während eines Flugs von San Francisco nach Medford im US-Bdenudestaat Oregon ein Rumpfteil verloren habe. Zuvor habe die Meldung über den Tod eines Whistleblower die Börsianer beunruhigt.Auch wenn es sich bei dem neuen Vorfall mit einer Boeing 737 wohl um Altersschwäche oder mangelhafte Kontrolle durch United Airlines handele, dürfte die Boeing-Aktie am Montag neue Fünfmonatstiefs testen. Darunter würden charttechnisch weitere Verluste Richtung 120 USD drohen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2024)