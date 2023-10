NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

186,03 USD +0,59% (17.10.2023, 17:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Ken Herbert, Analyst von RBC Capital Markets senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Dies sollte eine günstige Berichtssaison für die Verteidigungswerte sein, obwohl die Ergebnisse der zivilen OEMs weiterhin zur Vorsicht mahnen würden, selbst bei gesenkten Erwartungen, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Lieferkette habe allerdings weiterhin Probleme, was bei Boeing zu einem niedrigeren freien Cashflow im dritten Quartal führen werde.Ken Herbert, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sector perform"-Rating für die Boeing-Aktie bestätigt und das Kursziel von 225 auf 210 USD gesenkt. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:175,70 EUR +0,37% (17.10.2023, 17:19)