NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

191,41 USD +1,36% (25.03.2024, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "buy" ein.Die Auslieferungen von Boeings 737 MAX seien im Januar und Februar gering gewesen und der Boeing habe angekündigt, dass man "Qualitätsstilllegungen" vornehme, um Probleme mit der Produktqualität zu beheben, so Goldman Sachs in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dies bedeute niedrige Auslieferungen in der ersten Hälfte des Jahres 2024, was zum jetzigen Zeitpunkt das Richtige sei, um eine konsistente Produktqualität und einen konsistenten Anstieg der Auslieferungen auf mittlere bis lange Sicht zu erreichen.Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Boeing unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel sei von 268 auf 257 USD reduziert worden. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:177,30 EUR +0,29% (26.03.2024, 12:51)