Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

233,80 EUR -0,66% (29.12.2023, 09:22)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

260,35 USD -0,67% (28.12.2023, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Gerade habe sich der US-Flugzeugbauer erholen und zuletzt auch wieder mit positiven Nachrichten auf sich aufmerksam machen können, gebe es nun neue Schwierigkeiten. Diesmal gehe es um einen Bolzen im Ruderkontrollsystem des Modells 737 MAX. Hier bestehe möglicherweise die Gefahr des Verlierens, habe es in einer Mitteilung der Bundesluftfahrtbehörde FAA vom Donnerstag geheißen.Die Betreiber jüngerer Einzelgang-Flugzeuge würden darin dringend aufgefordert, bestimmte Spurstangen zur Kontrolle von Ruderbewegungen auf den Verlusten von Teilen zu untersuchen. Einer internationalen Fluggesellschaft sei zuvor im Rahmen einer Routinewartung eine fehlende Schraubenmutter an einem Bolzen aufgefallen.Anleger hätten enttäuscht auf die Neuigkeiten reagiert. Der Boeing-Kurs sei am Donnerstag zunächst deutlich abgesackt, im Tagesverlauf habe sich das Papier jedoch wieder etwas erholen können. Am Ende sei die Aktie von Boeing mit einem Minus von 0,7% auf 260,35 USD als viertschwächster Wert des Tages im Dow Jones aus dem Handel gegangen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: