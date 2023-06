Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der amerikanische Luft- und Raumfahrt-Konzern Boeing habe schon seit Jahren Probleme mit seinem neuen Langstrecken-Jet Boeing 787, genannt Dreamliner. Von Rumpf-Bauteilen bis hin zu tropfenden Wasserhähnen reiche die Mängel-Palette. Am Montag habe der Dow Jones-Konzern neue Probleme mitgeteilt. Zeitweilig sacke die Aktie ans Index-Ende.Die Anleger von Boeing seien am Dienstag-Abend etwa zwei Stunden vor Börsenschluss von einer schlechten Nachricht überrascht worden. In einer Mitteilung des Flugzeugbauers heiße es: "Wir überprüfen 787-Flugzeuge in unserem Bestand auf einen fehlerhaften Zustand im Zusammenhang mit einem Beschlag am Höhenleitwerk. Flugzeuge, bei denen ein fehlerhafter Zustand festgestellt wird, werden vor der Ticketausstellung und Auslieferung nachgearbeitet." Man sei jedoch weiter optimistisch, in diesem Jahr 70 bis 80 der Großraumjets ausliefern zu können.Die Mitteilung, wonach sich Auslieferungen des Langstreckenjets 787 wegen neuer Produktionsprobleme verzögern könnten, habe die Aktien des Flugzeugbauers in einer ersten Reaktion plötzlich mit fast vier Prozent ins Minus gedrückt. Das Tagestief habe bei 200,61 Dollar gelegen. Vor der Meldung habe der Kurs noch stabil im Plus gelegen. Zuletzt habe sich der Abgabedruck aber wieder auf minus 0,6 Prozent relativiert.Für Boeing sei die Meldung erneut ein Rückschlag, da der Flugzeughersteller eigentlich darauf hinarbeite, die steigende Nachfrage nach Langstrecken-Flugzeugen schneller zu befriedigen. Der Fehler könnte auch etwa 90 bereits gebaute Dreamliner betreffen, die das Unternehmen noch nicht ausgeliefert habe, habe es von Boeing geheißen.Es klinge nach einer Never Ending Story. Der große Konzern werde immer wieder von Problemen heimgesucht, die die Produktion und Auslieferung des wichtigen Langstrecken-Flugzeugs behindern und entsprechend Kosten verursachen würden. Die Boeing-Aktie bleibe lediglich zweite Wahl."Der Aktionär" favorisiere ohnehin unter den beiden weltweit führenden Flugzeugbauern weiterhin die Aktie von Airbus. Der DAX-Wert habe kürzlich bei gut 130 Euro das höchste Niveau seit Februar 2020 erreicht. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2020 bei 139,40 Euro sollte daher wieder in Reichweite kommen. Martin Mrowka von "Der Aktionär" rät Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 06.06.2023)Mit Material von dpa-AFX