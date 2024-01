NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

200,52 USD -7,89% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), senkt aber das Kursziel.Die US-Bank habe Änderungen am Unternehmensmodell vorgenommen, um die tatsächlichen Auslieferungen im Jahr 2023 widerzuspiegeln und die erwarteten höheren Kosten bei Commercial Airplanes einzubeziehen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Boeing werde aufgrund des jüngsten Vorfalls bei Alaska Air wahrscheinlich zusätzliche interne und externe Inspektoren einstellen. Dies drücke die Margen- und Cashflow-Schätzungen der Citigroup für 2024 und 2025 nach unten. Sie habe auch den Bewertungsmultiplikator der Boeing-Aktie unter Berufung auf ein erhöhtes Ausführungsrisiko aufgrund des jüngsten Ereignisses gesenkt.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Boeing-Aktie bestätigt und das Kursziel von 315 auf 263 USD reduziert. (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:188,98 EUR +2,52% (17.01.2024, 15:42)