unter folgendem Link.



Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

206,80 EUR +2,83% (25.08.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

223,41 USD +2,81% (25.08.2023, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Laut einem Bloomberg-Bericht könnte der US-Flugzeugbauer in Kürze wieder Maschinen der beliebten 737-Max-Serie nach China liefern. Laut der Nachrichtenagentur wäre es ein langersehnter Durchbruch auf dem Weg des Konzerns aus "einer der tiefsten Krisen seiner Geschichte". Entsprechend positiv falle auch die Reaktion an der Börse aus.Mehr als vier Jahre nach den tödlichen Abstürzen zweier Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max stehe der Boeing laut Insidern vor der Wiederaufnahme der Auslieferungen nach China. In den kommenden Wochen dürften erstmals seit 2019 wieder neue Maschinen des Typs den Weg in das Land finden, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag berichtet und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen. Das Desaster um Flugzeuge des Typs 737 Max habe Boeing in eine schwere Krise gestürzt. Der US-Konzern habe sich von der Krise bis heute nicht erholt. Boeing habe vier Jahre lang rote Zahlen geschrieben und die Position als weltgrößter Flugzeugbauer an seinen europäischen Konkurrenten Airbus verloren. Erst am Donnerstag hätten Meldungen über neue Probleme bei der 737 Max erneut für Kursverluste gesorgt."Der Aktionär"-Favorit unter den Flugzeugbauern bleibe dAirbus, während Boeing selbst derzeit nicht auf der Empfehlungsliste stehe, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU