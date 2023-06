NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.06.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Ken Herbert, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das bisherige Anlagevotum für die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Sein Gespräch mit dem Marketingchef Darren Hulst auf der Pariser Luftfahrtmesse habe sich auf der Wettbewerbsposition des Boeing-Portfolios im Vergleich zu Airbus, den Aussichten für China, der MAX-Lieferkette sowie den breiteren Perspektiven für Aufträge konzentriert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die kurzfristigen Aussichten für Boeing seien positiv, da der US-Flugzeugbauer einen "konservativen" Richtwert für 2023 vorgelegt habe.Ken Herbert, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sector perform"-Rating für die Boeing-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 220 USD bestätigt. (Analyse vom 21.06.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:195,28 EUR +0,34% (21.06.2023, 13:47)