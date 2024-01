NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

200,52 USD -7,89% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (17.01.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Deutsche Bank stuft die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) im Vorfeld des Q4-Berichts weiterhin mit "buy" ein, senkt aber das Kursziel von 325 USD auf 295 USD.Deutsche Bank gehe davon aus, dass der freie Cashflow des Unternehmens im vierten Quartal deutlich über den Marktschätzungen liegen werde. Die Dienstagssitzung habe sich an wie eine Kapitulation gefühlt, mit einem Aktienrückgang von 8%, was dem Kursanstieg vom letzten Montag bei hohem Volumen und wenig neuen Nachrichten entspreche. Obwohl die Deutsche Bank immer noch ein Abwärtsrisiko durch weitere negative Schlagzeilen sehe, sei sie der Meinung, dass dieses wahrscheinlich bei 180 USD pro Aktie gedeckelt sei. Das Researchhaus sehe ein Aufwärtspotenzial für sein 12-Monats-Kursziel von 295 USD, was auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1/5 hindeute, das sehr attraktiv sei.Deutsche Bank hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Boeing-Aktie bestätigt. (Analyse vom 17.01.2024)