Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing habe zuletzt mit erneut defizitären Zahlen den Anlegern die Laune verdorben. Am heutigen Dienstag gehöre das Papiere des US-Luftfahrt- und Rüstungskonzerns aber zu den wenigen positiven Erscheinungen. Grund sei ein Großauftrag aus Indien.Air India habe nämlich 220 Flugzeuge (Jets) bei dem US-Konzern bestellt. Gleichzeitig seien 250 Airbus-Flugzeuge geordert worden. Dieser Gesamtauftrag (470 Flugzeuge) sei damit die größte Bestellung in der Luftfahrtgeschichte. Diese Order habe sich jüngst bereits angedeutet.Boeing habe im vergangenen Monat 38 Flugzeuge ausgeliefert, darunter 35 seiner umsatzstärksten 737 Max, was einem Rückgang von insgesamt 69 Einheiten im Vergleich zum Dezember entspreche. Die Zahl der Auslieferungen sei allerdings immer noch höher als die 32 Flugzeuge gewesen, die man vor Jahresfrist habe veräußern können.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link