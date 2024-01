Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (11.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Es seien wieder einmal keine schönen Zeiten für die Aktionäre des US-Flugzeugbauers. Denn Boeing habe wieder einmal große hausgemachte Probleme. Nach einem Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine habe CEO Dave Calhoun einen Fehler des Flugzeugbauers eingeräumt und Aufklärung versprochen. "Wir werden das zuallererst so angehen, dass wir unseren Fehler eingestehen", habe Calhoun vor Mitarbeitern am Dienstag (Ortszeit) gesagt. Auch habe er laut einem von Boeing veröffentlichten Auszug seiner Ansprache volle Transparenz zugesichert. Boeing werde mit den Unfallermittlern der US-Behörde NTSB zusammenarbeiten, die die Ursache des Zwischenfalls herausfinden wollten.Die US-Luftfahrtaufsicht FAA habe am Wochenende angeordnet, Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max 9 (Boeings Bezeichnung: 737-9) am Boden zu lassen und zu inspizieren. Das Bauteil verschließe bei der Modellvariante eine nicht benötigte Türöffnung. Bei einem Flug von Alaska Airlines am Freitag sei das Teil plötzlich kurz nach dem Start im Steigflug herausgerissen. Bei ersten Untersuchungen hätten Fluggesellschaften Alaska Airlines und United Airlines an der Stelle Probleme bei weiteren Maschinen des Typs wie etwa lockere Schrauben entdeckt.Die Probleme bei Boeing würden einfach nicht abreißen. Hingegen laufe es bei Airbus nach wie vor rund. Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers bleibe dementsprechend weiter der klare Favorit im Sektor. Der Stoppkurs sollte hier auf 109 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: