NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

211,92 USD -1,48% (06.03.2023, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (07.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, stuft die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) mit "buy" ein.Kahyaoglu stelle fest, dass Leeham News und Airfinance Journal berichten würden, dass ein "neues" Softwareproblem die Auslieferung bestimmter 737 MAX um bis zu einem Jahr verzögere. Jefferies habe jedoch gesagt, dass das Problem mit der Option Selection Software, das die Auslieferung bestimmter Flugzeuge verzögere, "kein neues Problem" sei und schätze, dass die Auswirkungen 30 bis 40 Flugzeuge betreffen könnten. Jefferies sei der Ansicht, dass das Problem wahrscheinlich keine Auswirkungen auf die Auslieferungsprognosen für das Jahr habe.Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, stuft die Boeing-Aktie mit "buy" und einem Kursziel von 250 USD ein. (Analyse vom 06.03.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:198,74 EUR +0,14% (07.03.2023, 14:14)