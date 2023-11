NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

208,04 USD +0,70% (17.11.2023)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Die Auslieferungen von Flugzeugen würden sich beschleunigen, und es gebe glaubwürdige Argumente dafür, dass diese verbesserte Leistung aufrechterhalten werden könne. Wenn dies zutreffe, sollte Boeings Dynamik bei den Auslieferungen zu einem positiven Umschwung bei den Korrekturen des freien Cashflows führen. Deutsche Bank sei der Ansicht, dass dieser Umschwung bei den Revisionen die Aktie auf Outperform bringen könne. Bessere Auslieferungen seien gleichbedeutend mit einem besseren freien Cashflow, und ein besserer freier Cashflow sollte die Aktien nach oben treiben. Deutsche liege nun in allen Jahren des Prognosehorizonts, der bis 2027 reiche, über den Markterwartungen.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Boeing-Aktie von "hold" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 204,00 auf 270,00 USD angehoben, was ein Aufwärtspotenzial von 30% biete. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:193,18 EUR +1,26% (20.11.2023, 12:51)