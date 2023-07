NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

238,88 USD +2,19% (28.07.2023, 16:21)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (28.07.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).BofA Securities habe "ebenso wie der breite Markt" einige Vorbehalte hinsichtlich der Ausführung, aber es "scheint, als ob das Schlimmste hinter uns liegt", so die Analysten. Der Luftfahrtmarkt befinde sich mitten in der kommerziellen Erholung nach COVID, während im Verteidigungsbereich sowohl die nationale als auch die internationale Nachfrage weiter zunehme.Die Analysten von BofA Securities stufen die Boeing-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 225,00 auf 300,00 USD erhöht. (Analyse vom 27.07.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:215,95 EUR +1,34% (28.07.2023, 16:28)