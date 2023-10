NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (16.10.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "hold" ein.Air Current habe berichtet, dass Boeing und Spirit AeroSystems den Umfang der Inspektionen des hinteren Druckschotts der 737 MAX erweitert hätten. Boeing habe die erweiterten Inspektionen in einer E-Mail an Bloomberg bestätigt. Nach dem Bericht könnte man vernünftigerweise einen zunehmenden Druck auf die 737-Auslieferungen im vierten Quartal erwarten, was die Wahrscheinlichkeit, dass Boeing in der Lage sei, das untere Ende seiner 737-Auslieferungsprognose für das Gesamtjahr von 400 Flugzeugen zu erreichen, weiter verringern könnte, so die Deutsche Bank in einer Research Note an die Investoren. Die Boeing-Aktie sei im Nachmittagshandel am 13. Oktober um 3% auf 185,45 USD gefallen.Die Deutsche Bank stuft die Aktie von Boeing unverändert mit "hold" ein. (Analyse vom 13.10.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:175,60 EUR -0,20% (16.10.2023, 10:35)