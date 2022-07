NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

147,15 USD +7,42% (12.07.2022, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (13.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Luftfahrtindustrie sei an der Börse aktuell gefragt. Das zeige sich auch am Beispiel der Boeing-Aktie. Der Kurs des US-Flugzeugbauers habe zuletzt kräftig zugelegt. Das sei auch auf gute Nachrichten vom Unternehmen selbst zurückzuführen. Die Boeing-Aktie könnte nun zum Höhenflug ansetzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.07.2022)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:147,42 EUR +0,56% (13.07.2022, 11:35)