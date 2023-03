Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Boeing-Aktie gehöre am Dienstag zu den stärksten Werten im Dow Jones. Grund für den Kurssprung sei ein Großauftrag aus Saudi-Arabien mit einem Volumen von mindestens 78 Flugzeugen. Es sei bereits die zweite große Bestellung seit Dezember. Wie der Flugzeugbauer am Dienstag mitgeteilt habe, hätten die saudischen Airlines Saudia Air und Riyadh Air jeweils 39 Maschinen vom Typ 787 Dreamliner bestellt. Zudem hätten sich die beiden Fluglinien Optionen über weitere 10 bzw. 33 Flugzeuge gesichert.Einen Zeitplan für die Auslieferungen der Flugzeuge habe Boeing nicht bekannt gegeben. Das Weiße Haus beziffere den Auftragswert auf 37 Mrd. USD. Jedoch seien bei dieser Summe keine Rabatte berücksichtigt, die bei großen Flugzeugbestellungen normalerweise üblich seien.Bei der Bestellung handele es sich bereits um den dritten Großauftrag innerhalb kurzer Zeit. Im Dezember habe United Airlines den US-Flugzeugbauer mit der Lieferung von mindestens 100 Dreamlinern beauftragt. Im Januar habe Air India insgesamt 460 Flugzeuge von Boeing und Airbus geordert.Die Nachrichten würden am Dienstag die Boeing-Aktie beflügeln und sie zurück über die für den kurzfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie heben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: