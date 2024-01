Das herausgebrochene Rumpfteil habe bei der fraglichen Variante des Jets einen nicht benötigten Notausstieg verschlossen. Noch offen sei, ob die vorgesehenen Befestigungsbolzen des Bauteils montiert gewesen seien oder herausgesprungen seien. Calhoun habe der NTSB im Interview mit dem Sender CNBC am Mittwoch nicht vorgreifen wollen. Der Untersuchungsbericht werde in Kürze erwartet.



Die Zahlen habe die Schweizer Großbank UBS zum Anlass genommen, die Boeing-Aktie zum Kauf zu empfehlen. Der Quartalsbericht habe nur wenige Details enthalten, habe Analyst Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Es habe weder einen Ausblick auf das Jahr 2024 gegeben noch mittelfristige Ziele. Bezüglich der Probleme bei der 737-Max könnte es mehr Informationen während der Analystenkonferenz geben. Er rechne aber nicht damit, dass der Flugzeugbauer einen konkreten Zeitraum zur Erfüllung der Anforderungen der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA nennen könne. Sein Kursziel laute 325 Dollar.



Bullish sei auch die kanadische Bank RBC geblieben. Mit 3 Milliarden Dollar erwirtschafteter freier Barmittel im vierten Quartal habe der Flugzeugbauer das Jahr 2023 stark beendet, habe Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage geschrieben. Das Ausbleiben einer Prognose für 2024 sei zunächst überraschend. Insgesamt sei das vierte Quartal vergleichsweise stark ausgefallen. Mit einer deutlichen Reaktion des Aktienkurses rechne Herbert aber angesichts der nur begrenzt vorhersagbaren Entwicklung im Jahr 2024 nicht. Das Kursziel laute 285 Dollar.



Boeing habe in den letzten Monaten deutlich Federn lassen müssen. Der Vertrauensverlust sei enorm. Anleger ziehen ein Investment in die Aktie von Airbus vor, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Beinahe-Unglück einer Boeing 737 Max verschärfe die Dauerkrise des zweitgrößten Flugzeugherstellers der Welt. Nach fünf Verlustjahren in Folge wolle sich Konzernchef Dave Calhoun zu den Geschäftsaussichten gar nicht äußern. "Wir werden uns einfach auf jedes nächste Flugzeug konzentrieren", habe der Manager anlässlich der Jahresbilanz am Mittwoch an seine Mitarbeiter geschrieben. Es gehe darum, bei Sicherheit und Qualität höchste Standards zu erfüllen. "Das ist es, was letztlich unsere Leistung bestimmen wird."Denn nach dem Zwischenfall einer Maschine von Alaska Airlines dürfe Boeing die Produktion seiner meistgefragten Flugzeugreihe vorerst nicht weiter hochfahren. Vielmehr nehme die US-Luftfahrtbehörde FAA die Abläufe und Qualitätskontrollen des Herstellers unter die Lupe.Eigentlich habe Boeing die Produktion der 737-Jets bis spätestens 2026 schrittweise auf monatlich 50 Maschinen steigern wollen. Jetzt bleibe es bis auf weiteres bei 38 Jets pro Monat. Damit dürfte Boeing weiter hinter seinen Rivalen Airbus ( ISIN NL0000235190 WKN 938914 ) aus Europa zurückfallen, der die Produktion seiner Jets aus der A320neo-Familie bis 2026 auf monatlich 75 Maschinen ausweiten wolle.Analysten hätten zuletzt erwartet, dass Boeing 2024 in die Gewinnzone zurückkehre. Calhoun wolle von solchen Ansagen aber nichts wissen: "Während wir diese Zeit des Jahres oft nutzen, um unsere finanziellen und betrieblichen Ziele mitzuteilen oder zu aktualisieren, ist jetzt nicht die Zeit dafür."An der Börse in New York seien die Neuigkeiten dennoch positiv aufgenommen worden: Für die zuletzt stark gebeutelte Boeing-Aktie sei es um rund drei Prozent aufwärts gegangen. Seit dem Jahreswechsel habe sie damit noch mehr als ein Fünftel eingebüßt.Im abgelaufenen Jahr habe der US-Konzern unter dem Strich einen Verlust von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar (gut 2 Mrd. Euro) verbucht, wie er in Arlington mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe das Minus mit gut fünf Milliarden Dollar sogar mehr als doppelt so hoch gelegen.Dadurch habe Boeing nicht nur im Geschäft mit Passagier- und Frachtjets rote Zahlen geschrieben. Der operative Verlust der Rüstungs- und Raumfahrtsparte sei mit knapp 1,8 Milliarden Dollar sogar noch höher ausgefallen. Einzig das Servicegeschäft habe einen Milliardengewinn beigesteuert.Boeing stecke seit fast fünf Jahren in der schwersten Krise seiner Geschichte. Damals seien binnen weniger Monate zwei Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max abgestürzt - 346 Menschen seien gestorben. Im März 2019 hätten Luftfahrtbehörden deshalb Startverbote für den Flugzeugtyp verhängt. Erst nach aufwendigen technischen Verbesserungen seien die Jets wieder zugelassen worden.Da habe Boeing seine Position als weltgrößter Flugzeugbauer schon an seinen Rivalen Airbus verloren. Dieser punkte seit Jahren mit der Neuauflage seiner Maschinen aus der A320-Familie. Inzwischen hätten Kunden mehr als 10.000 Exemplare der A320neo und der Langversion A321neo bestellt, die dank sparsamerer Triebwerke weniger Kerosin verbrauchen würden als ihre Vorgänger. Der Erfolg von Airbus habe Boeing dazu getrieben, seine 737-Reihe unter dem Beinamen "Max" ebenfalls mit moderneren Antrieben auszustatten.Calhoun versuche Boeing seit Ende 2019 aus der Krise steuern. Doch im Frühjahr 2023 hätten Produktionsfehler des Rumpf-Zulieferers Spirit Aerosystems den Hersteller gezwungen, die Auslieferung der 737-Max-Reihe erneut auszusetzen. Ab dem Sommer hätten weitere Mängel umfangreiche Nacharbeiten an fast fertigen Jets notwendig gemacht und im Dezember seien lose Schrauben im Rudersteuersystem entdeckt worden.Als Anfang Januar auf dem Flug einer Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines ein Rumpfteil herausgebrochen sei, habe die FAA durchgegriffen. Zunächst hätten alle Flugzeuge der fraglichen Variante am Boden bleiben und untersucht werden müssen. Dann hätten die Aufseher Ermittlungen gegen den Hersteller eingeleitet. Zudem untersuche die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB derzeit das Unglück.