Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Luftfahrtkonzern Boeing schien sich gerade aus der Krise befreit zu haben - doch es gebe neuen Ärger. Betroffen sei ausgerechnet Boeings wichtigste Modellserie 737 Max, die dem Airbus-Rivalen nach zwei verheerenden Abstürzen schon einmal eine lange Misere eingebrockt habe. Wegen Fertigungsmängeln und nötiger Inspektionen müssten die Auslieferungen gedrosselt werden, habe Boeing mitgeteilt.Anleger hätten nervös reagiert, die Aktie gebe fast sechs Prozent nach auf 201,45 Dollar. Die Aktie sei damit der größte Verlierer des Tages im Dow Jones.Boeing habe erklärt, dass es sich nicht um ein akutes Sicherheitsrisiko handele und nicht die 737-Max-Flotte im Flugbetrieb beeinträchtige. Jedoch betreffe das Problem eine "erhebliche Anzahl" noch nicht an Kunden übergebener und noch in der Produktion steckender Maschinen. Die US-Flugaufsicht FAA sei informiert. Die neuen Mängel seien beim Zulieferer Spirit AeroSystems festgestellt worden, der die Flugzeugrümpfe von vielen der 737-Max-Mittelstreckenjets fertige. Das Unternehmen habe in einer eigenen Mitteilung von einem "Qualitätsproblem" gesprochen. Für die Spirit-Aktie gehe es sogar mehr als 20 Prozent nach unten.Konkret gehe es laut Boeing und Spirit AeroSystems um ein falsch verbautes Teil am hinteren Teil des Flugzeugrumpfs. Spirit arbeite an einer Lösung, um die Mängel zu beheben. Laut Boeing sollten die fehlerhaften Teile, wenn nötig, ersetzt werden. Bis dahin sei mit geringeren Auslieferungszahlen zu rechnen. Für den US-Flugzeugriesen komme das Problem äußerst ungelegen und zu einem kritischen Zeitpunkt. Die 737-Max-Baureihe sei Boeings gefragteste Modellserie und einer der wichtigsten Gewinnbringer. Eigentlich sei geplant gewesen, die Produktion bis Juni deutlich hochzufahren. Stattdessen würden nun teure Reparaturen drohen.Die Aktie von Airbus könne zwar am heutigen Freitag nicht profitieren. Sie zeige sich nahezu unverändert. Die Aktie habe sich aber zuletzt bereits stark entwickelt."Der Aktionär" bleibt dabei. "Der Aktionär" favorisiert unter den beiden großen Flugzeugbauern nicht zuletzt aufgrund der Auftragslage weiterhin die Aktie von Airbus. Der Aktie von Airbus sei zuletzt die Rückeroberung der 38-Tage-Linie gelungen, was als positives Signal gewertet werden könne. Nun gelte es, den Ausbruch auf ein neues Mehrmonatshoch auch nachhaltig zu bestätigen. Gelinge dies, rückt das Allzeithoch aus dem Jahr 2020 bei 139,40 Euro wieder in Reichweite. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 14.04.2023)Mit Material von dpa-AFX