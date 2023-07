NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

239,05 USD +2,27% (28.07.2023, 16:32)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (28.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit dem Rating "positive" ein und heben das Kursziel von 260 USD auf 270 USD an.Die Ergebnisse hätten über den Erwartungen von Susquehanna und der Börse gelegen, angetrieben durch solide kommerzielle Volumen. Sie hätten auch auf die beeindruckenden Auslieferungen von 136 Flugzeugen im zweiten Quartal hingewiesen, und mit Blick auf die Zukunft seien die neu angekündigten Produktionsupdates ermutigend.Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Boeing-Aktie nach wie vor mit "positive" ein. (Analyse vom 27.07.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:216,95 EUR +1,81% (28.07.2023, 16:43)