NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

209,81 USD -0,58% (01.02.2024, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von der Citigroup:Jason Gursky, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Der Ergebnisbericht des Unternehmens für das vierte Quartal sei "besser als befürchtet" ausgefallen. Die Aktie habe sich nach den Ergebnissen gut entwickelt, trotz des Fehlens einer offiziellen Prognose für das Jahr 2024 nach dem Vorfall bei Alaska Airlines. Gursky sage, dass die Nachfrage sowohl in der zivilen Luft- und Raumfahrt als auch im Verteidigungsbereich robust bleibe, dass der freie Cashflow von Boeing von nun an weiter wachsen werde und dass die längerfristigen Ziele des Unternehmens intakt bleiben würden.Jason Gursky, Analyst der Citigroup, hat das "buy"-Rating für die Boeing-Aktie bestätigt. Das Kursziel laute weiterhin 263 USD. (Analyse vom 01.02.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:193,98 EUR +0,51% (02.02.2024, 09:37)