Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

207,70 EUR -0,65% (09.01.2024, 17:54)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

226,4401 USD -1,12% (09.01.2024, 17:41)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es seien aktuell wieder bittere Pillen, welche die Boeing-Aktionäre hätten schlucken müssen. Die großen Probleme des US-Flugzeugbauers würden an der Börse wieder einmal für große Unsicherheit sorgen. Immerhin habe es heute endlich einmal wieder eine positive Nachricht gegeben: Boeing habe im vergangenen Jahr mehr Flugzeuge ausgeliefert als 2022.Insgesamt hätten 528 Passagier- und Frachtjets den Weg zu ihren Käufern gefunden und damit zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Arlington (Virginia) mitgeteilt habe. Von den Mittelstreckenjets der 737-Reihe - vor allem der Neuauflage Max - habe Boeing dank eines Schlussspurts 396 Exemplare ausgeliefert. Damit habe der Konzern fast das obere Ende seiner im Oktober auf 375 bis 400 Maschinen gesenkten Zielspanne erreicht.Boeings Zulieferer Spirit Aerosystems habe unsachgemäß Löcher in das hintere Druckschott vieler Maschinen gebohrt, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig sei. Mitarbeiter hätten daraufhin an jeder Maschine Hunderte Bohrlöcher überprüfen und instand setzen müssen. Dies habe Boeing bei den Auslieferungen merklich zurückgeworfen. Im April habe der Hersteller die Auslieferung des Typs wegen anderer Mängel zeitweise sogar ganz ausgesetzt. Nach einem Zwischenfall mit einer 737 Max von Alaska Airlines müssten seit vergangenem Wochenende zudem weltweit gut 170 Maschinen der Reihe vorerst am Boden bleiben. WKN 938914 ) wolle seine Absatz- und Auftragszahlen an diesem Donnerstag (11. Januar) veröffentlichen.Die heutige Meldung klinge natürlich grundsätzlich erfreulich, doch die Probleme bei Boeing würden einfach nicht abreißen.Ein Kauf drängt sich hier weiterhin nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Boeing-Aktie. Stattdessen bleibe die Aktie des europäischen Flugzeugbauers weiterhin der klare Favorit des "Aktionär". Auch das charttechnische Bild bei Airbus sei top. Hier sollte der Stopp nun auf 109,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link