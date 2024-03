NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

184,24 USD -4,29% (12.03.2024, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (13.03.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel stufen die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "buy" ein.Die Auftragseingänge und Auslieferungen im Februar hätten keine allzu großen Überraschungen gebracht, so Stifel in einer Research Note. Die Firma sei weiterhin der Ansicht, dass die Auslieferungen aus dem Lagerbestand ein langsameres Jahr 2024 auf der MAX-Produktionsseite unterstützen würden. Die Tatsache, dass die Firma noch keine Verschlechterung des Auftragsbestandes gesehen habe, deute darauf hin, dass das Unternehmen eine bedeutende Chance vor sich habe, wenn die identifizierten Mängel bald behoben würden.Die Analysten von Stifel belassen die Boeing-Aktie unverändert auf "buy" mit einem von 280 auf 270 USD gesenkten Kursziel. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:167,98 EUR -0,40% (13.03.2024, 11:37)