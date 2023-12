NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

231,63 USD +3,21% (30.11.2023, 22:00)



US0970231058



850471



BCO



BA



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (01.12.2023/ac/a/n)



Stifel nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) mit einer Kaufempfehlung auf.Boeing sei auf dem besten Weg, die Produktionszahlen zu verbessern, was den US-Flugzeugbauer in die Lage versetzen sollte, in den nächsten zwei oder mehr Jahren ein deutliches Wachstum des freien Cashflows zu erzielen, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Stifel sei der Ansicht, dass dies den Aktienkurs nach oben treiben werde, da die Nachfrage nach neuen Flugzeugen weiterhin sehr hoch sei.Stifel hat einer aktuellen Aktienanalyse die Boeing-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 265 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 30.11.2023)

Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:
213,45 EUR +0,31% (01.12.2023, 12:33)