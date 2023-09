NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

223,40 USD -0,28% (01.09.2023, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (04.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).BofA sage, dass Air China die Startbahn für Boeing 737 MAX-Auslieferungen nach einer mehr als vierjährigen Pause wieder öffne. Air China werde 12 MAX-Flugzeuge in diesem Jahr und 24 im Jahr 2024 abnehmen. BofA sei der Ansicht, dass Boeing in der Lage sein werde, die für China bestimmten MAX-Flugzeuge aus dem Bestand zu nehmen, was sich positiv auf den freien Cashflow auswirken werde. Der Rückenwind für den freien Cashflow könnte dazu beitragen, die Auswirkungen der jüngsten Qualitätsprobleme bei Spirit AeroSystems (SPR) auszugleichen.Die Analysten von BofA Securities stufen die Boeing-Aktie unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde nach wie vor bei 300 USD gesehen. (Analyse vom 03.09.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:206,50 EUR -0,41% (04.09.2023, 14:33)