Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

177,00 EUR +1,21% (25.03.2024, 14:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

188,85 USD +0,61% (22.03.2024, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing: CEO Dave Calhoun will zurücktreten - Die Aktie legt zu - AktiennewsDave Calhoun, Chairman und CEO von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), will Ende 2024 von seinem Amt als CEO zurücktreten, wie das Unternehmen heute vor dem Beginn des Handelstages an der Wall Street bekannt gab, so die Experten von XTB.Darüber hinaus werde Stan Deal, Präsident und CEO von Boeing Commercial Airplanes, mit sofortiger Wirkung (heute) in den Ruhestand treten. Dies sei jedoch nicht das Ende der Veränderungen auf der Management- und Führungsebene. Der derzeitige CEO Larry Kellner trete ebenfalls zurück und werde bei der Jahresversammlung von Boeing im Mai aus dem Vorstand ausscheiden.Die Aktien des Unternehmens würden nach der Ankündigung vorbörslich um fast 2,5% zulegen. Die Anleger würden eine Umstrukturierung der internen Abläufe des Unternehmens nach einer Reihe von Defekten bei 737 Max-Flugzeugen erwarten. (News vom 25.03.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie: