NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

189,12 USD +0,71% (21.03.2024, 15:14)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "neutral" ein und senken das Kursziel von 225 auf 210 USD.Boeing-CFO Brian West habe auf der Bank of America Global Industrials Conference einige Details über die kurzfristigen Auswirkungen der laufenden 737-Entwicklungen auf die Produktion, die Auslieferungen und den freien Cashflow mitgeteilt. BofA sei der Ansicht, dass sich die Boeing-Aktien vorerst in einer gewissen Spanne bewegen würden und dass die Finanzziele notwendigerweise hinter Compliance, Sicherheit und Qualitätssicherung zurücktreten müssten. Im Anschluss an die gestrige Präsentation habe das Analysehaus seine Schätzungen für den freien Cashflow gesenkt, um betriebliche und kundenseitige Nachteile aufgrund eines verzögerten und stark überprüften Produktionshochlaufs der 737 zu berücksichtigen.Die Analysten von BofA Securities stufen die Boeing-Aktie unverändert mit dem Rating "neutral" ein. (Analyse vom 21.03.2024)