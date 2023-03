NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

196,16 USD -4,17% (22.03.2023, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (23.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Myles Walton von Wolfe Research:Myles Walton, Analyst von Wolfe Research, stuft die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unverändert mit "outperform" ein.Laut Myles Walton sei der Ausverkauf der Boeing-Aktien aufgrund der Nachricht über eine Gebühr für den 767-Frachter/Tanker übertrieben gewesen. Boeing-Aktien unter 200 USD würden einen attraktiven Einstiegspunkt darstellen, da der Weg zu einem freien Cashflow von mehr als 10 Mrd. USD in den Jahren 2025/2026 "durch Ratenerhöhungen und verbesserte Ausführung klarer wird", so der Analyst in einer Research-Note. In dem Maße, in dem die Produktionsraten des Unternehmens ansteigen würden und sich die Ausführung verbessere, werde auch das Vertrauen der Anlegerbasis wachsen, so Wolfe.Myles Walton, Analyst von Wolfe Research, stuft die Boeing-Aktie weiterhin mit "outperform" ein und gibt ein Kursziel von 220 USD an. (Analyse vom 23.03.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:182,20 EUR +0,51% (23.03.2023, 14:39)