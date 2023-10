unter folgendem Link.



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Probleme mit der 737 Max würden Boeing einfach nicht loslassen. Bereits am Donnerstagabend habe der Flugzeughersteller angekündigt, gemeinsam mit seinem Zulieferer Spirit AeroSystems den Umfang der laufenden Inspektionen aufgrund eines Produktionsfehlers auszuweiten. Bereits im August habe Boeing ein neues Problem bei seinen 737-Max-Flugzeugen entdeckt. Diesmal gehe es um falsch gebohrte Löcher am hinteren Druckschott, die mit einer automatischen automatisierten Bohrmaschine gebohrt worden seien. Boeing überprüfe jedoch nicht nur die automatisch gebohrten Löcher, sondern habe laut einem Branchenmagazin die Inspektionen auch auf handgebohrte Löcher ausgeweitet. "Wir nehmen uns weiterhin die nötige Zeit, um sicherzustellen, dass jedes Flugzeug unseren Standards und Anforderungen entspricht", habe Boeing in einer Erklärung erklärt.Die Zeit, die sich Boeing hier nehme, könnte sich aber nachteilig auf das ambitionierte Auslieferungsziel von 400 bis 450 Jets im Jahr 2023 auswirken. Im September habe Boeing-Finanzchef Brian West das Ziel jedenfalls schon einmal konkretisiert und angekündigt, dass man aufgrund der Probleme mit den Druckschotts wohl nur das untere Ende der Spanne erreichen dürfte.Die Inspektionen würden zeitraubender und könnten die Auslieferungen, die bei einigen Kunden bereits verzögert seien, weiter hinausschieben. Das Ziel von mindestens 400 Jets stehe damit wohl auf der Kippe. Konkretes werde es hierzu sehr wahrscheinlich im Rahmen der Zahlenveröffentlichung am 25. Oktober geben. Anleger sollten bis zu den Zahlen abwarten und nicht ohne konkrete Fakten handeln. Die Boeing-Aktie sei bereits seit dem Bekanntwerden der neuen Produktionsmängel unter Druck und der Markt könnte hier einen Großteil der Verzögerungsrisiken schon eingepreist haben. Ein Stopp bei 165 USD sichere Anleger allerdings vor ausufernden Verlusten ab, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2023)