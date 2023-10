NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

185,745 USD +0,45% (16.10.2023, 15:32)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (16.10.2023/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Susquehanna Financial nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Susquehanna Financial habe die Auslieferungsschätzungen für das vierte Quartal gesenkt, um den jüngsten Nachrichten über die Nacharbeiten am hinteren Druckschott der Boeing 737 Rechnung zu tragen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Analysehaus gehe davon aus, dass der erweiterte Umfang der Boeing-Inspektionen den Gegenwind bei den Auslieferungsfristen weiter verstärken werde als bisher angenommen.Susquehanna Financial hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "positive"-Rating für die Boeing-Aktie mit einem Kursziel von 270 USD bestätigt. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:174,50 EUR -0,83% (16.10.2023, 15:46)