Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

175,50 EUR +0,35% (25.03.2024, 16:01)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

190,31 USD +0,77% (25.03.2024, 15:43)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Nach den diversen Pleiten, Pech und Pannen mit Boeing-Flugzeugen trete die Konzernspitze zurück. CEO Dave Calhoun gebe seinen Posten zum Jahresende ab, habe der US-Konzern am Montag vor US-Börsenstart mitgeteilt. Mit ihm würden auch der Verwaltungsrats-Chef und der Chef der Verkehrsflugzeug-Sparte den Luft- und Raumfahrt-Konzern verlassen.Die Serie an Vorfällen aufgrund von Material-, Qualitäts- und Wartungsmängeln mache einen Neustart des jahrzehntelang führenden Luftfahrt-Konzerns notwendig. Doch der Aufbau von neuem Vertrauen werde langwierig und teuer. Die Boeing-Aktie dürfte zwar langfristig wieder aufwärts streben, Konkurrent Airbus bleibe für Anleger (und Flugzeug-Käufer) jedoch erste Wahl. Der DAX-Wert habe heute ein neues Rekordhoch markiert, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Boeing-Aktie: