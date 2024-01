NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Argus Research:John Eade, Analyst von Argus Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "buy" und einem Kursziel von 240 USD ein und bezeichnet sie als "Turnaround-Chance", nachdem die Aktie gestern im Zuge eines weiteren Problems mit dem 737 MAX-Jet um 8% gefallen ist.Die Boeing-Aktie liege nach wie vor mehr als 50% unter ihrem Allzeithoch, da das Unternehmen mit mehreren Krisen zu kämpfen habe. Doch obwohl die Verluste anhalten würden, verbessere sich der Cashflow von Boeing, und das Unternehmen dürfte ab diesem Jahr eine Gewinnerholung erleben. Boeing stehe vor zahlreichen kurzfristigen Herausforderungen, aber der neue CEO mache Fortschritte beim Turnaround, auch wenn der jüngste Unfall mit dem Rumpf einer 737 MAX neue Fragen aufwerfe.John Eade, Analyst von Argus Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Boeing-Aktie bestätigt. (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:207,10 EUR -0,93% (09.01.2024, 20:54)