Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

176,66 EUR +3,65% (12.12.2022, 21:38)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

185,50 USD +3,32% (12.12.2022, 21:26)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (12.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Dass der Dow Jones Industrial zur Stunde rund 1,1 Prozent zulege, hänge unter anderem mit Boeing zusammen. Die Luftfahrt-Aktie steuere aktuell rund 33 Indexpunkte bei, nachdem ein Rekordauftrag winke und eine US-Bank ihr Kursziel erhöht habe. Zudem gebe es ein technisches Kaufsignal, das Boeing Rückenwind verleihe.Es laufe für Boeing. Wie aus Luftfahrtkreisen zu entnehmen sei, wolle Air India seine Flotte modernisieren und 500 neue Flieger bei Boeing und Airbus bestellen. Nach dem Corona-Crash sei das Balsam auf die Wunden des Flugzeugbauers.Darüber hinaus habe die US-Bank J.P. Morgan ihr Kursziel erhöht, und zwar um 30 auf jetzt 200 Dollar. Gleichzeitig habe die Bank ihr "overweight"-Rating bekräftigt.Ein weiteres Einstiegssignal gäbe es bei Kursen oberhalb von 189 Dollar. Anschließend wäre Platz bis rund 200 Dollar, wo eben J.P. Morgan sein Kursziel sehe.Die Ampeln stehen für Boeing auf Grün - auf Sicht eines Jahres sind zwischen 15 und 20 Prozent möglich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link