Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing müsse sich bei seinem meistgefragten Modell 737 Max mit weiteren Produktionsfehlern herumschlagen. Boeings größter Zulieferer Spirit Aerosystems solle unsachgemäß Löcher in ein Bauteil gebohrt haben, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig sei. "Bei Werksinspektionen haben wir im hinteren Druckschott bestimmter 737-Flugzeuge Befestigungslöcher festgestellt, die nicht unseren Spezifikationen entsprachen", habe Boeing mitgeteilt. Nun könnten Boeings Auslieferungspläne für den wichtigen Mittelstreckenjet erneut in Gefahr geraten.Aus Sicht der US-Luftfahrtbehörde FAA stelle das neue Problem an den Maschinen kein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar. Das hintere Druckschott befinde sich am Ende des Flugzeugrumpfs und schließe den Kabinenraum nach hinten ab. Für Passagiere sei es nicht zu sehen, da sich davor in der Regel die Bordküche und die Toiletten befänden.Laut einem Bericht des Luftfahrt-Fachportals "The Air Current" hätten die Untersuchungen in einigen Flugzeugen Hunderte von falsch ausgerichteten und doppelten Löchern in den Druckschotts aufgedeckt. Boeing fertige den Großteil der 737-Max-Rümpfe nicht selbst. Für 70 Prozent der Rumpfteile zeichne Spirit Aerosystems verantwortlich. Schon im April habe Boeing wegen Fertigungsmängeln bei Spirit die Auslieferung der 737-Reihe zeitweise aussetzen müssen.Zuletzt habe die Auslieferung der Modellreihe wieder Fahrt aufgenommen. Doch jetzt müsse Boeing untersuchen, wie viele Maschinen von den fehlerhaften Bohrungen betroffen seien und wie aufwendig es werde, die Mängel zu beheben. Zudem prüfe der Hersteller, ob er sein bisheriges Ziel noch erreichen könne, in diesem Jahr 400 bis 450 Maschinen der 737-Familie an seine Kunden zu übergeben.Erst im April habe Boeing Probleme wegen eines falsch verbauten Teils bei der 737 MAX gemeldet. Das Modell habe nach zwei Abstürzen 2018 und 2019 monatelang am Boden bleiben müssen.Die Boeing-Aktie gerate am Donnerstag kräftig unter Druck. Mit einem Minus von zeitweilig vier Prozent auf 219,54 Dollar stehe sie am Ende der Dow Jones-Werte. Die 50-Tage-Linie verlaufe aktuell bei 221,59 Dollar. Die Spirit Aerosystems-Aktie stürze prozentual zweistellig ab.Die erneuten Probleme seien ein neuer Belastungsfaktor für die Boeing-Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf kaum von der Stelle gekommen sei. Beim Rivalen Airbus ( ISIN NL0000235190 WKN 938914 ) laufe es hingegen besser. Die Europäer dürften sich weiter nach oben absetzen. DER AKTIONÄR sehe bei Airbus ein Kursziel von 170 Euro.Boeing ist keine laufende Empfehlung, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2023)