Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Mit einem Plus von knapp drei Prozent führe Boeing den Dow Jones am Montag an. Der US-Flugzeugbauer profitiere dabei von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank, die auch das Kursziel deutlich angehoben habe. Die Aktie notiere damit nun so hoch wie seit September nicht mehr und habe seit Ende Oktober mehr als 20 Prozent zugelegt.Analyst Scott Deuschle rechne damit, dass die beschleunigten Auslieferungen der Flugzeuge nachhaltig seien. Sollte er recht behalten, rechne er dann auch mit einer positiven Wende für die Schätzungen zum freien Barmittelfluss. Dies sollte auch die Aktie antreiben.Mit seinen neuen Schätzungen liege Deuschle nach eigenen Angaben über dem Konsens. Er habe nun das Kursziel von 205 auf 270 Dollar angehoben, was auf dem aktuellen Niveau noch ein Upside-Potenzial von rund 25 Prozent bedeute. Die Einstufung habe er entsprechend auch von "hold" auf "buy" gehoben.Die Boeing-Aktie habe sich zuletzt deutlich von den Tiefs gelöst. Doch nach den zahlreichen Problemen mit eigenen Modellen müsse der Konzern nach wie vor Vertrauen zurückgewinnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: