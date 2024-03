Wien (www.aktiencheck.de) - Die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) stand gestern erneut unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach dem Rekordjahr 2022 sei der Gewinn des Ölkonzerns Saudi Aramco im vergangenen Jahr zurückgegangen, nachdem sich die Lage am Öl- und Gasmarkt 2023 wieder halbwegs normalisiert habe. Trotz des deutlichen Rückgangs des Überschusses um rund 25% auf gut USD 121 Mrd. habe es sich hierbei dennoch um das zweitbeste Ergebnis in der Konzerngeschichte gehandelt. Die Aktionäre hätten es durchaus gefasst aufgenommen, wodurch die Aktien rund 0,9% nachgegeben hätten.Die Parfümeriekette DOUGLAS habe Details zu ihrer geplanten Rückkehr an die Börse veröffentlicht: Nur eine Woche nach der offiziellen Ankündigung beginne heute die Zeichnungsfrist für die Aktien. Bis zu 34,6 Mio. Aktien würden bis zum 19. März in einer Spanne von EUR 26 bis 30 angeboten. Damit komme das Unternehmen auf einen Börsenwert von EUR 2,8 bis 3,1 Mrd. Die neuen DOUGLAS-Aktien sollten am 21. März erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden. (12.03.2024/ac/a/m)