Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

184,24 EUR -2,73% (30.01.2024, 21:24)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

199,54 USD -2,85% (30.01.2024, 20:44)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Boeing stünden am Dienstag an der Wall Street erneut unter Druck. Die Papiere würden aktuell 2,2 Prozent verlieren. Damit liege die Aktie auf dem letzten Platz im Dow Jones.Nach dem Beinahe-Unglück einer Boeing 737-9 Max habe der Konzern seinen Antrag auf eine Sicherheitsausnahme für die kürzeste Version des Jets zurückgezogen. Dabei gehe es um das System zur Enteisung der Triebwerke, das nach wenigen Minuten zu überhitzen drohe. Der Konzern wolle nun während des Zulassungsprozesses für die Kurzversion 737-7 Max eine Lösung dafür entwickeln.Die Beinahe-Katastrophe am 5. Januar belaste die Aktie nach wie vor stark. Bei einem Jet des Typs 737-9 Max sei während eines Fluges am 5. Januar ein Rumpfteil herausgebrochen. Im neu angelaufenen Jahr habe das Papier 23 Prozent eingebüßt.Anleger machen derzeit einen großen Bogen um die Boeing-Aktie. "Der Aktionär" setzt auf Konkurrent Airbus, so Jochen Kauper. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link