Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

170,40 EUR -3,09% (12.03.2024, 16:08)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

186,09 USD -3,32% (12.03.2024, 15:55)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (12.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Absturz der Boeing-Aktie setze sich am Dienstag fort. Nach dem neuerlichen Vorfall mit einer Boeing-Maschine am Montag mit rund 50 Verletzten kämen nun noch erschütternde Ergebnisse einer FAA-Untersuchung zutage.Die US-Flug-Aufsichtsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) habe in den vergangenen Wochen die Produktion von Boeing 737 Max-Maschinen bei Boeing und dem Zulieferer Spirit AeroSystems untersucht. Grund: Bei einem Boeing 737 Max-9-Flieger von Alaska Airlines sei Anfang Januar während des Steigflugs in gut vier Kilometern Höhe ein Rumpfteil herausgebrochen.Nun habe die FAA Dutzende von Mängeln festgestellt. Das Unternehmen sei bei 33 von 89 Audits durchgefallen, melde die. Insgesamt seien bei der Prüfung 97 Fälle von Verstößen festgestellt worden, in denen Boeing und der Zulieferer die Anforderungen an die Qualitätskontrolle nicht erfüllt hätten. Die Ergebnisse würden das Beweismaterial über die Produktionsmängel des Unternehmens ergänzen.Die Boeing-Aktie habe den Montag als Schlusslicht im Dow Jones mit einem Minus von drei Prozent beendet. Am Dienstag setze sich die Talfahrt mit einem Abschlag von zeitweilig mehr als vier Prozent auf 184,30 Dollar fort. Druck komme aktuell auch von United Airlines , die vom geplanten Kauf von Boeing-737-Max-10-Maschinen zurückgetreten seien.Kurzfristig habe die Boeing-Aktie rein charttechnisch betrachtet weiteres Abwärtspotenzial bis zum Oktober-Tief bei 176 Dollar. Von einem Engagement in der Boeing-Aktie sollte weiterhin abgesehen werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link