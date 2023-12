NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.12.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank raten die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) zu kaufen.Die Deutsche Bank habe gesagt, dass auf der Grundlage der Überprüfung der öffentlichen Flugverfolgungsdaten durch das Unternehmen ein 737 MAX-Vorauslieferungsflug für China Southern Airlines im Gange zu sein scheine. Aufgrund der Flugroute gehe die Bank davon aus, dass es sich dabei um einen Kundenabnahmeflug handle, wobei ein Auslieferungsflug zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden könnte. Die Deutsche Bank sehe in diesem Flug einen positiven Effekt für Boeing, da er die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass die Auslieferungen von 737 MAX Jets nach China in den kommenden Monaten wieder aufgenommen werden könnten.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Boeing-Aktie mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel sei auf 320 USD festgelegt. (Analyse vom 20.12.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:238,50 EUR +0,19% (21.12.2023, 17:15)