Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Seth Seifman von J.P. Morgan Securities:

Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, nimmt die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.

Gerade als Boeing bereit schien, die 737-Produktion anzukurbeln und die Auslieferungsprognose für 2023 zu übertreffen, kamen nach Börsenschluss Berichte heraus, dass ein Problem mit dem hinteren Rumpf beim Zulieferer Spirit AeroSystems die 737-Auslieferungen an Fluggesellschaften verlangsamen wird, so Seth Seifman von J.P. Morgan. Dies bedeute, dass die Auslieferungen für 2023 bei beiden Unternehmen unter Druck stünden, auch wenn noch nicht feststehe, in welchem Umfang, so der Analyst in einer Research Note an die Investoren.

Das Unternehmen betrachte die Nachricht als enttäuschend für beide Unternehmen, sehe aber bei Spirit ein größeres negatives finanzielles Risiko als bei Boeing. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die neuen Qualitätsmängel bei den zusätzlichen 737-Flugzeugen der Spirit-Linie in Wichita leicht zu beheben sein würden. Spirit kämpft jedoch mit der Ausführung des gesamten Portfolios und dies muss sich verbessern, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, so J.P. Morgan. (Analyse vom 14.04.2023)