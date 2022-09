Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der unerwartet hohe Verbraucherpreisindex für August in den Vereinigten Staaten löste gestern ein Blutbad an der Wall Street aus, so die Experten von XTB.Alle 24 Branchengruppen des S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN A0AET0) hätten den gestrigen Handel niedriger beendet. Am schlechtesten hätten Chipaktien, Einzelhändler und Medienunternehmen abgeschnitten, deren Indices jeweils um 6% oder mehr gefallen seien. Basiskonsumgüter, Energietitel und Versorger seien die Outperformer gewesen, aber selbst in diesen Fällen hätten die Rückgänge bei über 2% gelegen.Ein Blick auf den S&P 500 im H4-Chart zeige, dass der gestrige Umschwung nach einem Test des 23,6%-Retracements des Mitte Juni 2022 gestarteten Aufwärtsimpulses erfolgt sei. Der Index sei unter den 200er-SMA zurückgefallen und weiter abgesunken. Der Ausverkauf sei an der Unterstützungszone zwischen dem 61,8%-Retracement und der 3.920-Punkte-Marke gestoppt worden. Der Index versuche sich heute zu erholen. Das erste Ziel, das man im Auge behalten sollte, falls die Erholung anhalte, liege im Bereich von 3.980 Punkten, markiert durch das 50%-Retracement und den 50er-SMA. (14.09.2022/ac/a/m)