Kurzprofil Blueprint Medicines Corporation:



Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) ist ein globales Unternehmen für Präzisionstherapie, das Medikamente für Menschen mit Krebs und Blutkrankheiten entwickelt. Das Unternehmen liefert seine zugelassenen Medikamente, darunter AYVAKIT/AYVAKYT (Avapritinib) und GAVRETO (Pralsetinib), an Patienten in den Vereinigten Staaten und Europa und treibt weltweit mehrere Programme für systemische Mastozytose (SM), Lungenkrebs, Brustkrebs und andere genomisch definierte Krebsarten sowie Krebsimmuntherapie voran. (13.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der amerikanischen Biotech-Schmiede Blueprint Medicines habe am Dienstag erneut um fünf Prozent zugelegt und im Zuge dessen bei exakt 85 Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch markieren können. Rückenwind habe es zum einen vonseiten der Analysten gegeben, zum anderen aber auch auf der Zulassungsseite in Europa.Blueprint Medicines habe erwartungsgemäß von der EU-Kommission grünes Licht für das Medikament Ayvakyt (in den USA unter dem Handelsnamen Ayvakit mit "i" im Markt) zur Behandlung der indolenten Systemischen Mastozytose (iSM) erhalten. Hierbei handele es sich um eine seltene bösartige Erkrankung des Knochenmarks. Das Biotech-Unternehmen gehe davon aus, dass etwa 40.000 Menschen in der EU an dieser Krankheit leiden würden.Dass Blueprint Medicines diesen Zulassungsmeilenstein erreiche, sei indes zu erwarten gewesen. Denn bereits im November habe ein Beratungsausschuss der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme pro Ayvakyt in der Indikation iSM ausgeprochen. Blueprint Medicines selbst habe allerdings erst mit dem grünen Licht der EU-Kommission im ersten Quartal 2024 gerechnet.Auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in San Diego habe Blueprint Medicines am vergangenen Wochenende neue vielversprechende Daten zum Entwicklungskandidaten Elenestinib vorgelegt, ein potenzieller, "besserer" Nachfolger von Ayvakit/Ayvakyt. Zudem habe Rivale Cogent Biosciences nicht überzeugen können.Bei Blueprint Medicines passe derzeit alles zusammen. Das Potenzial zur Behandlung der Systemischen Mastozytose mit dem Medikament Ayvakit/Ayvakyt sei enorm, der Substanz werde Blockbuster-Potenzial nachgesagt. Nach Ansicht des "Aktionär" seien durch die jüngsten News die Chancen erheblich gestiegen, dass Blueprint Medicines das Ziel eines Aufkäufers werde.Kein Stück aus der Hand geben, aber immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Blueprint Medicines-Aktie. (Analyse vom 13.12.2023)