Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) ist ein globales Unternehmen für Präzisionstherapie, das Medikamente für Menschen mit Krebs und Blutkrankheiten entwickelt. Das Unternehmen liefert seine zugelassenen Medikamente, darunter AYVAKIT/AYVAKYT (Avapritinib) und GAVRETO (Pralsetinib), an Patienten in den Vereinigten Staaten und Europa und treibt weltweit mehrere Programme für systemische Mastozytose (SM), Lungenkrebs, Brustkrebs und andere genomisch definierte Krebsarten sowie Krebsimmuntherapie voran. (12.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) unter die Lupe.Wie an der Schnur gezogen ziehe die Aktie von Blueprint Medicines seit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal nach oben. Zu Wochenbeginn habe das Papier der Biotech-Gesellschaft weitere knapp 10% zulegen und ein neues 52-Wochen-Hoch markieren können. Der Grund für den erneuten Kurssprung seien Neuigkeiten vom Wochenende.Auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in San Diego habe Blueprint Medicines neue vielversprechende Daten zum Entwicklungskandidaten Elenestinib vorgelegt. Hierbei handele es sich um einen womöglich "besseren" Nachfolger des bereits am Markt befindlichen Medikaments Ayvakit von Blueprint Medicines zur Behandlung der Systemischen Mastozytose (SM).Hinzu komme, dass einer großen Rivalen in der Indikation, Cogent Biosciences, mit dem jüngsten Datenpaket überhaupt nicht habe überzeugen können. Offensichtlich kämpfe der Wettbewerber von Blueprint Medicines mit Sicherheitsproblemen bei seinem Hoffnungsträger Bezuclastinib. Die Aktie von Cogent Biosciences sei am Montag um satte 53% eingebrochen, während der "AKTIONÄR"-Hot-Stock indes um rund 10% nach oben gesprungen sei. Bei 82,67 USD habe das Papier von Blueprint Medicines ein neues 52-Wochen-Hoch markiert."Der Aktionär" habe immer wieder darauf hingewiesen, dass Blueprint Medicines Interesse bei potenziellen Aufkäufern geweckt haben könnte. Die jüngsten Daten zu Elenestinib und die Probleme bei Cogent Biosciences würden den Investmentcase manifestieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Blueprint Medicines-Aktie: