Kurzprofil Blueprint Medicines Corporation:



Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) ist ein globales Unternehmen für Präzisionstherapie, das Medikamente für Menschen mit Krebs und Blutkrankheiten entwickelt. Das Unternehmen liefert seine zugelassenen Medikamente, darunter AYVAKIT/AYVAKYT (Avapritinib) und GAVRETO (Pralsetinib), an Patienten in den Vereinigten Staaten und Europa und treibt weltweit mehrere Programme für systemische Mastozytose (SM), Lungenkrebs, Brustkrebs und andere genomisch definierte Krebsarten sowie Krebsimmuntherapie voran. (27.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Biotech-Branche leide derzeit massiv unter den hohen Zinsen und Anleiherenditen am Aktienmarkt. Dass viele Titel zu stark abgestraft worden seien, habe am Donnerstag das Papier von Blueprint Medicines gezeigt. Nach extrem guten Quartalszahlen habe die Aktie des Onkologie-Spezialisten um gut ein Viertel zulegen können.Mit einem Quartalsumsatz in Höhe von 56,6 Millionen Dollar habe die Gesellschaft die Prognose von 50,7 Millionen Dollar deutlich übertroffen. Auch der Verlust je Aktie von 2,20 Dollar sei besser ausgefallen als erwartet (Schätzung: Fehlbetrag von 2,38 Dollar pro Papier). Wachstumstreiber sei und bleibe Ayvakit (Avapritinib).Seitdem das Medikament zur Behandlung der Knochenmarkserkrankung Systemische Mastozytose zugelassen sei, gewinne die Umsatzentwicklung bei Blueprint Medicines spürbar an Dynamik. Die Nettoerlöse mit dem Mittel hätten im Vergleich zum Vorjahresquartal um knackige 90 Prozent zugelegt. Laut dem Unternehmen hätten sich im dritten Quartal etwa 800 Menschen in einer Therapie mit Ayvakit befunden.Mit den Zahlen zum vierten Quartal stelle Blueprint Medicines eine neue Umsatzguidance in Aussicht. Darüber hinaus arbeite die Gesellschaft an der Kostendisziplin. Per Ende September habe die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von gut 827 Millionen Dollar verfügt, der Nettoverlust habe sich im Berichtszeitraum auf knapp 134 Millionen Dollar belaufen.Starkes Wachstum, Kostendisziplin, Kaufsignale und die latente Übernahmefantasie: Bei Blueprint Medicines sei das Feld für weiter steigende Kurse bestellt.An schwachen Tagen können spekulativ ausgerichtete Anleger beim Biotech-Titel zugreifen (Stopp: 35,50 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Blueprint Medicines-Aktie. Das Papier sei übrigens ein fester Bestandteil des Musterdepots vom BioTechReport des "Aktionär", wo nach dem Kursrutsch nach dem Q2-Zahlen die Position sogar ausgebaut worden sei. Darüber hinaus gehört das Papier zum AKTIONÄR Biotech Supertrends Index. (Analyse vom 27.10.2023)