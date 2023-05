Tradegate-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

Kurzprofil Blueprint Medicines Corp.:



Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) ist eine Biotech-Gesellschaft aus den USA. Blueprint Medicines gehört zu den führenden Spezialisten im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie. (12.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) unter die Lupe.Der amerikanische Onkologie-Spezialist Blueprint Medicines sei schwungvoll in das neue Geschäftsjahr gestartet. Daraufhin habe der "Aktionär"-Tipp aus Ausgabe 13/2023, der darin als Übernahmekandidat neben Alnylam und Apellis vorgestellt worden sei, kräftig zulegen können. Doch damit dürfte erst der Anfang einer Rally eingeleitet sein.Mit einem Quartalsumsatz in Höhe von 63,3 Millionen Dollar habe Blueprint Medicines die Analystenschätzung von 41,9 Millionen Dollar klar übertroffen. Zudem sei der Verlust je Aktie in Höhe von 2,15 Dollar deutlich geringer ausgefallen als prognostiziert (Schätzung: Fehlbetrag von 2,66 Dollar pro Papier).Für den Nettoumsatz mit dem präzisionsonkologischen Medikament Ayvakit werde Blueprint Medicines optimistischer und habe die Spanne um fünf Millionen Dollar auf 135 bis 145 Millionen Dollar angepasst. Aus bestehenden Kooperationen würden sich die Amerikaner weiter Umsätze in Höhe von 40 bis 50 Millionen Dollar ausrechnen. Ebenfalls stark: Per Ende März 2023 habe Blueprint Medicines über liquide Mittel in Höhe von 961,3 Millionen Dollar verfügt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Blueprint Medicines-Aktie: