Tradegate-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

81,50 EUR +1,24% (20.12.2023, 11:31)



NASDAQ-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

87,96 USD +0,40% (19.12.2023, 22:00)



ISIN Blueprint Medicines-Aktie:

US09627Y1091



WKN Blueprint Medicines-Aktie:

A14SDD



Ticker-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

2L9



NASDAQ-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

BPMC



Kurzprofil Blueprint Medicines Corporation:



Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) ist ein globales Unternehmen für Präzisionstherapie, das Medikamente für Menschen mit Krebs und Blutkrankheiten entwickelt. Das Unternehmen liefert seine zugelassenen Medikamente, darunter AYVAKIT/AYVAKYT (Avapritinib) und GAVRETO (Pralsetinib), an Patienten in den Vereinigten Staaten und Europa und treibt weltweit mehrere Programme für systemische Mastozytose (SM), Lungenkrebs, Brustkrebs und andere genomisch definierte Krebsarten sowie Krebsimmuntherapie voran. (20.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Papier des amerikanischen Biotech-Unternehmens beeindrucke weiter mit seiner enormen Relativen Stärke. Kein Wunder, habe die Gesellschaft zuletzt mit mehreren positiven Nachrichten aufwarten können. Die Analysten würden indes weiteres Aufwärtspotenzial für den Biotech-Titel sehen, der in Branchenkreisen als heißer Übernahmekandidat gehandelt werde.So sei Blueprint Medicines als einer der großen Gewinner der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Hematology (kurz ASH) vor Kurzem hervorgegangen. Starke Daten zum Hoffnungsträger Elenestinib und wiederum enttäuschende Ergebnisse zu Bezuclastinib zur Behandlung der Indolenten Systemischen Mastozytose (ISM) vom großen Konkurrenten Cogent Biosciences hätten dem AKTIONÄR-Hot-Stock in die Karten gespielt.Die Analysten von Needham hätten nach dem Kongress das Kursziel für die Aktie von Blueprint Medicines von 74 auf 92 USD angehoben. Am Dienstag reagiere auch Analyst Colleen M. Kusy von Baird. Er stufe das Papier weiter mit "outperform" ein, der faire Wert werde nun auf 112 USD (zuvor 105 USD) beziffert. Auch die Analysten von Wells Fargo würden weiteres Aufwärtspotenzial sehen: Das Kursziel sei vor Kurzem von 86 auf nun 115 USD werhöht worden, das Votum laute "overweight". Börsenplätze Blueprint Medicines-Aktie: