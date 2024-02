NASDAQ-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

87,57 USD +14,02% (15.02.2024, 22:00)



ISIN Blueprint Medicines-Aktie:

US09627Y1091



WKN Blueprint Medicines-Aktie:

A14SDD



Ticker-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

2L9



NASDAQ-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

BPMC



Kurzprofil Blueprint Medicines Corporation:



Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) ist ein globales Unternehmen für Präzisionstherapie, das Medikamente für Menschen mit Krebs und Blutkrankheiten entwickelt. Das Unternehmen liefert seine zugelassenen Medikamente, darunter AYVAKIT/AYVAKYT (Avapritinib) und GAVRETO (Pralsetinib), an Patienten in den Vereinigten Staaten und Europa und treibt weltweit mehrere Programme für systemische Mastozytose (SM), Lungenkrebs, Brustkrebs und andere genomisch definierte Krebsarten sowie Krebsimmuntherapie voran. (16.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) unter die Lupe.Der US-Präzisionsonkologie-Spezialist habe nicht nur die Markterwartungen im vierten Quartal 2023 übertroffen, sondern auch eine überraschend starke Umsatzprognose abgegeben. An der Börse in New York habe die Aktie des Unternehmens daraufhin satte 14% an Wert gewinnen können. Aus charttechnischer Sicht habe sich die Blueprint Medicines-Aktie die mehrwöchige Konsolidierung abgeschlossen. Nächster Halt sei nun das 52-Wochen-Hoch bei exakt 94 USD. Falle diese Marke, sollten dreistellige Dollar-Notierungen im Bereich des Möglichen sein.Blueprint Medicines habe mit der neuen Spitzenumsatzprognose die Basis für weiter steigende Kurse geschaffen. Selbst nach dem Kurssprung bringe das Unternehmen "nur" 5,3 Mrd. USD auf die Börsenwaage. Zu wenig angesichts der Wachstumsaussichten bei Ayvakit. Das Unternehmen bleibe ein heißer Übernahmekandidat und bei Schwäche ein spekulativ ausgerichteter Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Blueprint Medicines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:83,00 EUR +1,84% (16.02.2024, 12:19)