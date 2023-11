Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Blueprint Medicines Corporation:



Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) ist ein globales Unternehmen für Präzisionstherapie, das Medikamente für Menschen mit Krebs und Blutkrankheiten entwickelt. Das Unternehmen liefert seine zugelassenen Medikamente, darunter AYVAKIT/AYVAKYT (Avapritinib) und GAVRETO (Pralsetinib), an Patienten in den Vereinigten Staaten und Europa und treibt weltweit mehrere Programme für systemische Mastozytose (SM), Lungenkrebs, Brustkrebs und andere genomisch definierte Krebsarten sowie Krebsimmuntherapie voran. (15.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Blueprint Medicines Corporation (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, NASDAQ-Symbol: BPMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Entspannungssignale bei der Inflation und somit auch an der Zinsfront hätten dem Biotech-Sektor am Dienstag Rückenwind verliehen, der NASDAQ Biotechnology Index habe um gut 2 Prozent zugelegt. Noch stärker nach oben gegangen sei es für die laufende "Aktionär"-Empfehlung Blueprint Medicines. Der Titel habe knapp 10 Prozent zugelegt. Und das aus gutem Grund.Denn spätestens mit den Zahlen zum dritten Quartal habe Blueprint Medicines gezeigt, dass sein präzisionsonkologisches Medikament Ayvakit (Avapritinib) vom Markt immer besser angenommen werde. Die Nettoerlöse mit dem Mittel hätten im Vergleich zum Vorjahresquartal um satte 90 Prozent zugelegt.Hauptgrund für die entstehende Dynamik: Ayvakit sei seit dem 22. Mai in den USA zur Behandlung von Patienten mit schmerzunempfindlicher Systemischer Mastozytose zugelassen. Und die Chancen, dass Blueprint Medicines das Medikament in dieser Indikation auch in Europa bald vertreiben dürfe, stünden gut.Vergangene Handelswoche sei nämlich bekannt gegeben worden, dass ein Beratungsausschuss der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme abgegeben habe und die Zulassung von Ayvakyt (in Europa werde der Handelsname mit zwei "y" geschrieben) in der Indikation empfohlen. Nun müsse nur noch die EU-Kommission grünes Licht erteilen. Eine finale Entscheidung erwarte Blueprint Medicines für das erste Quartal 2024.Für den "Aktionär" gehöre Blueprint Medicines unverändert zu den Top-Übernahmekandidaten im Biotech-Sektor. Die laufende Empfehlung (Kursplus von 42 Prozent seit Vorstellung in Ausgabe 13/23) bleibe an schwachen Tagen kaufenswert und hat noch Upside-Potenzial.Nur für spekulativ ausgerichtete Anleger geeignet, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Blueprint Medicines-Aktie. (Analyse vom 15.11.2023)