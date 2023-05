Börsenplätze Blue Cap-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

22,20 EUR -0,89% (12.05.2023, 10:48)



Tradegate-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

22,20 EUR 0,00% (12.05.2023, 11:04)



ISIN Blue Cap-Aktie:

DE000A0JM2M1



WKN Blue Cap-Aktie:

A0JM2M



Ticker-Symbol Blue Cap-Aktie:

B7E



Kurzprofil Blue Cap AG:



Blue Cap (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Seit 2006 investiert Blue Cap erfolgreich in mittelständische Nischenunternehmen. Die Investitionsidee besteht zumeist darin, gründer- oder technologiegeführte Unternehmen weiter zu entwickeln und dabei die Unternehmensidentität zu bewahren.



Die Strategie ist auf den Aufbau einer mittelständischen Unternehmensholding ausgerichtet. Im Gegensatz zu vielen fondsgestützten Beteiligungsgesellschaften ist Blue Cap nicht Exit getrieben. Die langfristige Wertentwicklung der Beteiligungsunternehmen steht im Vordergrund. (12.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Blue Cap-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating "buy" für die Aktie der Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E).Der Start von Blue Cap in das laufende Jahr sei vor allem ertragsseitig schwach ausgefallen. Während die Erlöse im ersten Quartal um 8 Prozent auf 89,6 Mio. Euro hätten gesteigert werden können, sei das bereinigte EBITDA von 8,2 auf 5,7 Mio. Euro gesunken. Damit sei die Marge von 9,6 auf 6,3 Prozent zurückgegangen.Das Management zeige sich für den weiteren Jahresverlauf trotzdem optimistisch. Der Fokus sei derzeit stark auf die Optimierung gerichtet. In der Breite des Portfolios seien zahlreiche Maßnahmen eingeleitet worden, um den Vertrieb zu verbessern, die Kosten zu reduzieren und den Cashflow zu erhöhen. Das solle sich schon im zweiten Halbjahr positiv auswirken, eventuell in Verbindung mit etwas besseren Rahmenbedingungen. Seit März spüre das Unternehmen in verschiedenen Bereichen zumindest schon wieder einen anziehenden Auftragseingang.Die Prognose für das Gesamtjahr sehe einen Umsatz von 340 bis 355 Mio. Euro vor, der damit in der Nähe des Vorjahreswerts liegen würde. Auch die bereinigte EBITDA-Marge solle stabil bei 8 bis 9 Prozent bleiben. Für die nächsten Jahre zeige sich das Management zuversichtlich, dass die eingeleiteten Maßnahmen eine deutliche Wertsteigerung des Portfolios ermöglichen würden, und peile weiterhin einen Net Asset Value von 55 Euro je Aktie bis Ende 2025 an.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, traut dem Konzern insgesamt eine positive Entwicklung zu und bekräftigt sein Urteil "buy". (Analyse vom 11.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link